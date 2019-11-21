Эксперт оценила идею конкурса «Урок о конкуренции» для педагогов московских школ

Учитель истории Московской международной школы Ирина Тельнова в беседе с НСН прокомментировала инициативу о проведении видеоконкурса для педагогов столичных школ «Урок о конкуренции — 2019», в рамках которого учителя расскажут, как здоровое соперничество помогает в жизни.

По её словам, конкурс направлен прежде всего на расширение кругозора педагогов и их компетенций, связанных с понятием конкуренции.

«При этом конкурс интересен ещё и самой возможностью для педагогов поделиться своим опытом друг с другом и посмотреть, насколько понятие конкуренции в современном мире является метапредметным», — сказала Тельнова.

Она также добавила, что формат видеоурока позволит детям не только ознакомиться с материалом в стенах учебных заведений, но и обсудить некоторые моменты дома с родителями.

Принять участие в конкурсе, который проводится в рамках городского проекта «Дни московской конкуренции», могут педагогические работники всех столичных школ. Для этого необходимо выбрать одну из предложенных тематик, создать по ней видеоролик и загрузить его в библиотеку Московской электронной школы с хештегом конкурса.

Организаторами выступили московский Департамент по конкурентной политике совместно с Департаментом образования и науки города Москвы.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве стартовал педагогический конкурс «Учитель будущего».