В Подмосковье запустили производственный комплекс по переработке отходов стекла

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В Московской области запустили производственный комплекс по переработке отходов стекла. Он расположен в Коломне, сообщает «Газета.Ru».
В Подмосковье запустили производственный комплекс по переработке отходов стекла
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Оператор проекта — компания «МагистральИнвест». Предусмотрено создание 45 рабочих мест. Также планируется сформировать систему сбора битого стекла у населения.

Реализацию проекта вели при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка. Банк предоставил займы на 52 млн рублей сроком на семь лет по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса.

Потребитель продукции — французская строительная компания Saint-Gobain. Соответствующее соглашение в рамках проекта по встраиванию российского малого бизнеса в цепочки поставщиков компаний с иностранным участием корпорация подписала в ходе Петербургского международного форума.

Ранее в Корпорации МСП сообщили газете «Известия» о перспективах снижения ставки льготного кредитования малого и среднего бизнеса по программе 8,5.

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