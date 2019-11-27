Высокоскоростная «Нева»: Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург

В среду, 27 ноября, начала работу платная трасса М11, которая связала Москву и Санкт-Петербург. Протяжённость магистрали, получившей название «Нева», составляет 669 км. В церемонии открытия движения принял участие президент Владимир Путин. Он отметил, что в истории дорожного строительства в современной России не было проектов подобного масштаба. Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в создании трассы, но в то же время отметил, что развитие инфраструктуры вдоль объекта лежит на руководстве регионов.

В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Её протяжённость составляет 669 км. В церемонии открытия автомагистрали принял участие президент России Владимир Путин.

Глава государства прибыл на один из пунктов оплаты, который находится около Санкт-Петербурга, и пообщался с сотрудниками «Росавтодора». Он, в частности, сообщил результаты общественного голосования, в ходе которого россияне выбирали название для новой трассы. Больше всего голосов получил вариант «Нева», поэтому новая автомагистраль теперь будет называться именно так. Другими популярными вариантами были «Валдай» и «Две столицы».

Кроме того, российскому лидеру продемонстрировали работу диспетчерского пункта взимания платы.

После запуска движения Путин провёл совещание по вопросу «влияния реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации».

«Проекты такого масштаба мы не только планируем, но и реализуем как задумано... Мы с вами хорошо понимаем, что в истории дорожного строительства России ничего подобного пока не было. Как сказали рабочие, «теперь есть». Будем исходить из того, что это первый опыт, опыт положительный, хороший. Есть планы дальнейшего развития подобных трасс по другим направлениям», — сказал Путин в своей вступительной речи.

Президент также указал, что трасса М11 повышает инвестиционную привлекательность регионов, через которые она проходит. В этой связи он обратился к руководителям соответствующих областей, подчеркнув, что их работа по большей части «только начинается».

«Трасса должна быть обустроена, а это целиком и полностью ваша задача. Дорожники своё дело сделали, трасса построена, а вот обустройство — оно как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии», — подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, необходимо организовать пункты отдыха и питания, построить заправки и организовать вдоль трассы связь и доступ к интернету.

«Всё должно работать по-современному: так, как выглядит сама трасса», — пояснил Путин.

В то же время глава государства особо отметил, что на въездах и выездах с трассы М11 не должны образовываться пробки.

«Не будет, Владимир Владимирович, пробок не будет», — заверил министр транспорта Евгений Дитрих.

Он также рассказал, что на данный момент ограничение скорости на магистрали составляет 110 км/ч, а летом этот порог будет повышен до 130 км/ч. Кроме того, глава Минтранса назвал стоимость проезда по трассе, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

«Сегодня гражданин, если смотреть на наши легковые автомобили, имеет возможность сэкономить до 40% за счёт использования электронного транспондера при проезде через пункты взимания оплаты. 1350 рублей (в выходные дни 1494 рубля. — RT) будет стоить проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по всей трассе для легкового автомобиля», — сказал он.

При этом без устройств для моментальной оплаты стоимость проезда будет составлять в будни 1820 рублей и 2020 рублей в выходные.

В свою очередь спецпредставитель президента России по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов в ходе совещания вспомнил о знаменитой фразе, что «у России две беды — дураки и дороги».

«У нас, как известно, в России две беды. Так вот, эта дорога показывает, что мы научились уже бороться с одной из них», — заметил он.

В конце встречи Путин поручил Минтрансу и властям регионов подготовить предложения и представить к правительственным наградам тех, кто участвовал в процессе строительства М11.

М11 — дублёр федеральной автодороги М10 «Россия». Её строительство началось в 2014 году и было поделено на восемь этапов. Трасса проходит по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход всех населённых пунктов. Как отмечает госкомпания «Автодор», высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург является самым масштабным федеральным инвестиционным дорожным проектом в современной истории России. Общая стоимость строительства составила 520 млрд рублей.

На трассе расположено 16 пунктов взимания платы, построено четыре многофункциональные зоны, в которых есть АЗС, кафе, магазины и зоны отдыха. При этом ещё шесть многофункциональных площадей должны заработать до конца 2020 года. За безопасностью и оказанием экстренной помощи автомобилистам следят 23 экипажа аварийных комиссаров.