В ожидании Путина: что представляет собой платная трасса М11 Москва — Санкт-Петербург перед официальным открытием

Президент Владимир Путин до конца месяца откроет последний отрезок новой платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург. Строительство магистрали, начатое в 2012 году, планировали завершить ещё до начала прошедшего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу, однако в итоге стройка затянулась и по большому счёту продлится ещё несколько лет. Корреспондент RT проехал по М11 от Москвы до Санкт-Петербурга и узнал, что новая 669-километровая дорога представляет из себя на данный момент.

В ожидании президента

Как ожидается, Владимир Путин до конца месяца должен официально ввести в эксплуатацию последний, восьмой участок платной трассы М11, которая значительно сократит временные затраты на автомобильную поездку из Москвы в Санкт-Петербург.

«В конце этого месяца президент окончательно запустит в эксплуатацию платную дорогу Москва — Санкт-Петербург протяжённостью почти 700 км», — заявлял ранее специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Новая магистраль поможет существенно разгрузить бесплатную трассу М10, которая с трудом справляется с текущим транспортным потоком.

С технической точки зрения к открытию последнего отрезка уже всё готово. Ростехнадзор 13 ноября выдал заключение о соответствии, которое означает, что все строительные работы на 34-километровом участке, который свяжет развязку М11 в районе трассы А120 недалеко от Тосно с питерской кольцевой автодорогой (КАД), завершены.

В понедельник, 25 ноября, курирующая развитие платных дорог в России госкомпания «Автодор» сообщила о получении разрешения на ввод в эксплуатацию восьмого участка, а значит, к открытию движения всё готово.

Сроки открытия М11, строительство которой началось в 2012 году, ранее неоднократно переносили. Срывы были связаны как с поиском финансирования, так и, например, с ценными археологическими находками, которые вынуждали вносить коррективы в планы строителей.

© Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Изначально запустить движение по магистрали планировалось ещё до начала чемпионата мира по футболу, который прошёл в России летом 2018 года, но в конечном итоге стройка затянулась. Общая стоимость всей магистрали, по данным ГК «Автодор», составила порядка 550 млрд рублей.

Без пробок и очередей

Выезжаем из Москвы в будний день около 11 утра. Благодаря М11 можно в любое время доехать от МКАД до съезда на аэропорт Шереметьево примерно за десять минут. Дальше как повезёт — у терминалов оплаты иногда бывают очереди, но в целом этот маршрут в любом случае будет более быстрым в сравнении с бесплатным Ленинградским шоссе.

За удобство приходится платить: стоимость десятиминутной поездки в аэропорт для легковушек составляет 280 рублей.

Использование транспондера, позволяющего оплачивать проезд через выделенные полосы бесконтактным способом, даёт возможность не только сэкономить на проезде, но и позволяет не стоять в очередях, где водители оплачивают проезд оператору с помощью карты или наличных.

© Анатолий Караваев/RT

Утром из-за небольшого транспортного потока в сторону области разница не принципиальна — очередей нет нигде, но в пиковое время такой способ позволяет сэкономить немало времени, и тем, кто пользуется платными дорогами более-менее регулярно (транспондер можно использовать и на других трассах ГК «Автодор»), он даёт очевидные преимущества.

На самом широком участке трассы до аэропорта Шереметьево по пять полос в каждую сторону, машин в это время совсем немного.

Сразу обращаешь внимание на идеальный асфальт М11 — на всех открытых участках за весь путь до Петербурга так и не удалось поймать хоть какую-то неровность.

С ветерком

Из-за слабого потока и широкой проезжей части скорость движения ощущается здесь совсем по-другому: даже на 130 км/ч складывается впечатление, что едешь достаточно медленно. Скорость начинаешь чувствовать только тогда, когда мимо проносятся лихачи, которые явно не боятся пока ещё немногочисленных дорожных камер.

После съезда на аэропорт дорога сужается до четырёх полос, а навигатор вскоре сигнализирует о первом комплексе фиксации нарушения ПДД, регистрирующем превышение скорости.

Стоит отметить, что сейчас максимальная разрешённая скорость почти на всём протяжении М11 до Ленинградской области составляет 110 км/ч, но в районе Вышнего Волочка есть участок, где она увеличена до 130 км/ч. В «Автодоре» планируют, что такой скоростной режим будет установлен весной 2020 года на всей магистрали, эту идею уже поддержали в ГИБДД России.

В этом случае с учётом ненаказуемого порога превышения скорости в 20 км/ч водители смогут без всяких санкций ехать со скоростью 150 км/ч. Это значит, что на преодоление расстояния между двумя столицами автомобилистам, даже если сделать несколько небольших остановок, могут понадобиться не ориентировочные 5,5 часа, как обещают в госкомпании сейчас, а не более 4,5—5 часов.

Довольно быстро М11 сужается до двух полос в каждую сторону, и этого вполне достаточно для комфортного передвижения. Многочисленные грузовики всегда держатся крайне правой полосы, оставляя легковушкам свободный левый ряд и возможность беспрепятственного обгона.

Нюансы сервиса

Перед дальней дорогой лучше заправить полный бак: АЗС на М11 не очень много, а цены на топливо ощутимо выше, чем за пределами платной дороги. Кстати, такой же совет автомобилистам ранее официально дал и сам «Автодор».

Кафе на трассе тоже немного, все они привязаны к АЗС — из-за слабого потока на всём протяжении М11 торговля топливом фактически не приносит нефтяникам дохода, поэтому добирать прибыли приходится за счёт общепита.

© Анатолий Караваев/RT

Цены на еду большинство автомобилистов также неприятно удивят — продавцы хорошо понимают, что альтернатив на М11 всё равно нет, поэтому те, кто не позаботился о пропитании заранее и не готов терпеть до конечной точки путешествия, будут вынуждены платить больше обычного.

Периодически встречаются стоянки с бесплатным туалетами (оборудованные в том числе для инвалидов) вполне приличного вида и состояния, посещение которых никак не травмирует психику. Впрочем, попадались и места отдыха, где долгожданный санузел был закрыт.

На одной из крупных АЗС, расположенных на середине пути, строители оборудовали большую детскую площадку. Несмотря на то что кое-где она уже нуждается в ремонте, в целом для путешествующих с детьми площадка станет настоящей отдушиной. Там же достраивается и отдельно стоящее крупное кафе.

В целом с придорожным сервисом на М11 ситуацию пока можно назвать относительно приемлемой. Некоторые минусы и недостатки, учитывая новизну магистрали, довольно слабый поток по ней и продолжающиеся работы по её благоустройству, не кажутся критическими и не портят общего впечатления от езды.

Неприятных сюрпризов будет ещё меньше, если подготовиться к поездке заранее и почитать отзывы тех, кто уже путешествовал по М11.

Бесплатный «сюрприз»

Перед Тверью водителей, впервые путешествующих по М11, ожидает «сюрприз». Все полосы дороги упираются в пункты оплаты, которые означают конец платной дороги. Очень скоро оказываемся на той самой бесплатной трассе М10, которая огибает Тверь с юга.

После продвинутой М11 здесь уже всё более привычно глазу: много машин, в том числе медлительных фур, светофоры и переходы, полупустые маленькие деревни, где приходится притормаживать до разрешённых 60—80 км/ч и с грустью разглядывать брошенные или сгоревшие некогда добротные деревянные дома.

«Путешествие в прошлое» длится около 50 км и не доставляет особых проблем — асфальт вполне приличный, да и стоять в пробках не пришлось. После Твери можно снова заехать на М11 и продолжить путь на прежних скоростях. Так что же это было?

Оказалось, что третий пусковой участок М11 с 149-го по 208-й км, который будет огибать Тверь с севера, не только не построен, но и пока только проектируется. Его в итоге вынесли в отдельную очередь реализации проекта. В «Автодоре» ранее обещали закончить его в 2021 году, но уверенности в этом, учитывая прежние многочисленные переносы сроков на М11, честно говоря, нет.

Основная проблема — финансирование. Участок из-за большого количества болот, рек и необходимости строить новый мост через Волгу будет очень дорогостоящим.

Тем не менее власти Тверской области ранее неоднократно подчёркивали большое значение будущей трассы для региона и очень рассчитывают, что совместными усилиями с привлечением инвесторов и федерального центра северный обход Твери достроят в ближайшие годы.

Без камер, радио и интернета

После Твери М11 окончательно уходит в глухие леса. Машин на трассе становится ещё меньше, а камеры контроля скорости и вовсе не были замечены вплоть до последнего открытого участка под Петербургом. Также вплоть до окрестностей Петербурга магнитола с трудом могла устойчиво поймать сигнал хоть какой-нибудь радиостанции за исключением прекрасно работавшего радио «Автодор».

Есть ощутимые проблемы и с сотовой связью: на большей части магистрали, например, отсутствует мобильный интернет. Это отчасти объяснимо тем, что почти вся М11 пролегает через глухие леса, вдали от мало-мальски крупных населённых пунктов. В «Автодоре» недавно отчитались, что сейчас идёт активная установка около сотни вышек сотовой связи, после ввода в эксплуатацию которых в первом полугодии 2020 года ситуация со связью на М11 должна кардинально улучшиться.

Чем ближе к Петербургу, тем меньше и АЗС. При движении из Москвы на М11 есть 125-километровый участок, где вообще нет ни одной заправки, о чём, надо отдать должное дорожникам, неоднократно предупреждают электронные табло.

Помимо проблем с радио и мобильной связью уже во второй половине пути было три довольно протяжённых участка с неработающим освещением. С чем это связано, осталось неясным. Так как сама М11 довольно прямая и прекрасно оборудована всеми необходимыми дорожными знаками, это не доставляет больших проблем, но скорость всё равно приходится несколько снижать. Зато там, где со светом всё в порядке, ехать в темноте одно удовольствие — мачты освещения расположены с очень небольшим интервалом и неработающих фонарей почти не встречается.

Последнее испытание

Из-за пока ещё закрытого последнего, восьмого участка съезжаем в окрестностях Петербурга на бесплатное Московское шоссе. Несмотря на то что вечером основной поток транспорта движется из города в область, последние километры до Санкт-Петербурга дались непросто.

На этом участке М10 представляет собой настоящий кошмар автомобилиста: узкое шоссе среднего качества без какого-либо освещения, со светофорами, большим количеством фур и тёмной неясной обочиной, съезжать на которую откровенно страшно. При этом строительная техника или хоть какие-то признаки ремонтных работ там отсутствуют, а значит, такая ситуация возникла не вчера.

После такого участка долгожданный выезд на новенькую и прекрасно оснащённую питерскую кольцевую (КАД) воспринимается с облегчением.

Итоги

Общее впечатление от проезда по М11, безусловно, положительное. Здесь нет утомительных очередей на пунктах оплаты или многокилометровых пробок, образующихся в пиковый сезон в наиболее узких местах, как на платной трассе М4 «Дон».

Но даже если не сравнивать М11 с другими платными дорогами, которых в России пока относительно немного, то пусть с опозданием и отдельными шероховатостями, но «Автодору» всё же удалось главное: построить дорогу, позволяющую преодолеть расстояние между двумя столицами не только значительно быстрее, чем раньше, но и значительно комфортнее, создав реальную альтернативу самолёту или высокоскоростным поездам. С ростом потока ситуация кардинально вряд ли изменится, если только М11 продолжат совершенствовать и развивать.

Отдельно стоит отметить хорошую работу дорожных служб — на всём протяжении дорога в идеальном состоянии, а места ремонта или проведения каких-то работ хорошо обозначены и подсвечены. Отсутствие осадков не позволило проверить качество уборки, но и с этим, судя по отзывам, на М11 ситуация обстоит куда лучше, чем на бесплатной М10.

Цена вопроса

Остаётся разобраться, пожалуй, с одним из самых главных вопросов: насколько целесообразно использовать платную дорогу при поездках между Москвой и Петербургом.

С 1 ноября на М11 действуют новые тарифы, согласно которым стоимость проезда будет варьироваться от времени суток и дня недели. После открытия всей трассы для водителей легковушек без транспондера стоимость проезда по ней составит в будни 1820 рублей и 2020 рублей в выходные. С транспондером цена будет значительно ниже: 1331 и 1494 рубля соответственно.

С учётом повышенного из-за большой средней скорости расхода топлива и высоких цен на бензин общие затраты на топливо для легковушек в среднем составят примерно 3500—4000 рублей. Они могут незначительно отклоняться в обе стороны в зависимости от типа автомобиля и выбранной скорости движения.

Таким образом, путешествие в одиночку на автомобиле по М11 окажется более затратным в сравнении с авиабилетом или стоимостью проезда на «Сапсане». Но если отправиться в путь в компании или с семьёй, то ситуация кардинально меняется и при сопоставимых временных затратах экономия при езде на машине становится очевидной.