ГИБДД поддержала идею лимита скорости на платных трассах в 130 км/ч
- АГН «Москва»
Об этом сообщает ТАСС.
«С руководителем «Автодора», я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч», — заявил он на выставке «Дорога-2019».
Черников выразил уверенность, что на платных трассах в случае увеличения максимально допустимой скорости «не будет ДТП, пострадавших и погибших».
Ранее глава ГИБДД представил новые устройства для контроля скорости автомобиля «Кордон.Про-М».