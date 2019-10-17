ГИБДД поддержала идею лимита скорости на платных трассах в 130 км/ч

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что руководство ГИБДД согласно с предложением об увеличении скоростного лимита на платных трассах до 130 км/ч.

Об этом сообщает ТАСС.

«С руководителем «Автодора», я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч», — заявил он на выставке «Дорога-2019».

Черников выразил уверенность, что на платных трассах в случае увеличения максимально допустимой скорости «не будет ДТП, пострадавших и погибших».

Ранее глава ГИБДД представил новые устройства для контроля скорости автомобиля «Кордон.Про-М».