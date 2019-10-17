В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Об этом сообщает Autonews.
Данные комплексы автоматической фотовидеофиксации станут первыми российскими устройствами, позволяющими фиксировать превышение скорости с борта движущегося автомобиля.
По словам главы ГИБДД, они позволят точнее измерять скорость движения автомобилей и снизят число претензий со стороны водителей.
«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам», — отметил Черников.
Погрешность аппарата составит 1 км/ч, а максимальная фиксируемая скорость — 300 км/ч.
Ранее в МВД России сообщили о подготовке поправок к ПДД, которые будут регулировать движение электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.
В конце сентября стало известно, что в России могут снизить допустимый порог ненаказуемого превышения допустимой скорости.