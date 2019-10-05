СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров

Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет газета со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, новые поправки обяжут владельцев указанных транспортных средств передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч, а при их отсутствии — выезжать на проезжую часть, но при этом держаться в правом ряду.

Средствами индивидуальной мобильности также будут считаться сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты, уточняет издание.

Ранее в ГИБДД России заявили о возможном снижении допустимого порога превышения скорости.