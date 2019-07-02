МВД России назвало число погибших и пострадавших в ДТП с гироскутерами

В МВД России рассказали RT о числе погибших и пострадавших в результате ДТП с участием электромеханических средств передвижения за первые пять месяцев 2019 года.

Отмечается, что за указанный период было зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием электромеханических средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и так далее), в результате которых пострадали 16 человек, один человек погиб.

В МВД также уточнили, что за весь 2018 год зафиксировано 39 подобных ДТП, в которых пострадали 40 человек, о погибших информации нет.

Кроме того, в ведомстве разъяснили, какой правовой статус имеют владельцы электромеханических средств передвижения. Согласно техническим характеристикам, гироскутеры, моноколёса и другие подобные устройства не могут считаться транспортными средствами.

«Объём и мощность их двигателя не соответствуют установленным требованиям для транспортных средств: у них нет двигателя внутреннего сгорания объёмом более 50 куб. см, поскольку они оборудованы электромоторами. Самый мощный — 990 ватт. А транспортным средством считается устройство с двигателем более 4 кВт. При этом транспортное средство должно развивать скорость более 50 км/ч, в то время как, например, сигвей разгоняется максимум до 36 км/ч», — объяснили в МВД. Участники дорожного движения, управляющие электромеханическими средствами передвижения, относятся к пешеходам, уточнили в ведомстве. При нарушении правил дорожного движения пешеходам, согласно административному кодексу, грозит наказание в виде предупреждения или штрафа до 1 тыс. рублей, добавили в МВД.

Ранее в Госдуме предложили ввести ограничения на мощность до 5 кВт и максимальную скорость до 40 км/ч для сигвеев, гироскутеров, а также моноколёс.