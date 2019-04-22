В московских парках заработали пункты проката велосипедов и самокатов

В 18 столичных парках заработали пункты проката велосипедов, самокатов, роликов и сегвеев, сообщает «Вечерняя Москва».

Например, арендовать спортивный инвентарь можно в парке Горького, «Сокольниках» и «Филях».

Большая часть пунктов проката открыта до 22:00. Практически во всех парках предлагают взять велосипеды, самокаты и веломобили. В 12 зонах отдыха доступны небольшие электромобили для детей, в восьми — гироскутеры, передаёт сайт «Москва 24».

«В некоторых наших парках уже сейчас можно арендовать довольно необычные средства передвижения. Например, в парке Победы на Поклонной горе, а также в «Филях» предлагают в аренду гольфкары», — цитирует пресс-службу Мосгорпарка портал мэра и правительства. За руль таких транспортных средств пускают взрослых посетителей с водительским удостоверением категории В.

В скором времени взять напрокат гольфкар можно будет в Измайловском парке.

Ранее сообщалось, что в 12 районах Москвы разместят новые станции велопроката.