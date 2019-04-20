В 12 районах Москвы разместят новые станции велопроката

В 12 районах российской столицы разместят новые станции велопроката.Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В 2019 году поставим 100 новых станций и 1 тыс. велосипедов — вдвое больше, чем в прошлом году», — заявил мэр Сергей Собянин на своём сайте.

По его словам, прокат появится в Алтуфьевском и Дмитровском районах, Западном Дегунине, Капотне, Лефортове, Марьине, Нагатине-Садовниках, Нагатинском затоне, Очакове-Матвеевском, Щукине, Москворечье-Сабурове и Братееве.

Ранее Nation News сообщало, что за 2018 год в велопрокаты Москвы обратились более 4 млн раз.