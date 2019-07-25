В Совфеде призвали урегулировать использование сегвеев и гироскутеров
- РИА Новости
«Я не готова давать рецепты, но точно нужны меры регулирования с целью того, чтобы обезопасить наших граждан, не допускать гибели и травм как для пешеходов, так и для тех, кто использует этот транспорт», — цитирует её ТАСС.
По её словам, ранее пользователей гироскутеров и сегвеев считали пешеходами, однако в настоящий момент ситуация уже иная.
«Сейчас уже точно они не пешеходы. Особенно лихачи, которые разгоняются до 80
км в час, а 40—50 — это уже нормой бывает», — добавила Матвиенко.
Вместе с этим она подчеркнула, что данный вид транспорта нужно не запрещать, а лишь регулировать его использование. Спикер допустила, что с увеличением количества гироскутеров и сегвеев, возможно, необходимо будет создавать «какие-то выделенные полосы».
Ранее в МВД России назвали число погибших и пострадавших в ДТП с гироскутерами.
В апреле «Вечерняя Москва» сообщала, что в 18 столичных парках заработали пункты проката велосипедов, самокатов, роликов и сегвеев.