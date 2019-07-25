В Совфеде призвали урегулировать использование сегвеев и гироскутеров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала урегулировать вопрос использования сегвеев и гироскутеров в России.

«Я не готова давать рецепты, но точно нужны меры регулирования с целью того, чтобы обезопасить наших граждан, не допускать гибели и травм как для пешеходов, так и для тех, кто использует этот транспорт», — цитирует её ТАСС.

По её словам, ранее пользователей гироскутеров и сегвеев считали пешеходами, однако в настоящий момент ситуация уже иная.

«Сейчас уже точно они не пешеходы. Особенно лихачи, которые разгоняются до 80

км в час, а 40—50 — это уже нормой бывает», — добавила Матвиенко.

Вместе с этим она подчеркнула, что данный вид транспорта нужно не запрещать, а лишь регулировать его использование. Спикер допустила, что с увеличением количества гироскутеров и сегвеев, возможно, необходимо будет создавать «какие-то выделенные полосы».

Ранее в МВД России назвали число погибших и пострадавших в ДТП с гироскутерами.

В апреле «Вечерняя Москва» сообщала, что в 18 столичных парках заработали пункты проката велосипедов, самокатов, роликов и сегвеев.