В Совфеде призвали урегулировать использование сегвеев и гироскутеров

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала урегулировать вопрос использования сегвеев и гироскутеров в России.
В Совфеде призвали урегулировать использование сегвеев и гироскутеров
  • РИА Новости

«Я не готова давать рецепты, но точно нужны меры регулирования с целью того, чтобы обезопасить наших граждан, не допускать гибели и травм как для пешеходов, так и для тех, кто использует этот транспорт», — цитирует её ТАСС.

По её словам, ранее пользователей гироскутеров и сегвеев считали пешеходами, однако в настоящий момент ситуация уже иная.

«Сейчас уже точно они не пешеходы. Особенно лихачи, которые разгоняются до 80
км в час, а 40—50 — это уже нормой бывает», — добавила Матвиенко.

Вместе с этим она подчеркнула, что данный вид транспорта нужно не запрещать, а лишь регулировать его использование. Спикер допустила, что с увеличением количества гироскутеров и сегвеев, возможно, необходимо будет создавать «какие-то выделенные полосы».

Ранее в МВД России назвали число погибших и пострадавших в ДТП с гироскутерами.

В апреле «Вечерняя Москва» сообщала, что в 18 столичных парках заработали пункты проката велосипедов, самокатов, роликов и сегвеев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить