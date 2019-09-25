В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Кузин отметил, что на сегодняшний день камеры фиксируют превышение скоростного режима с очень небольшой погрешностью. Также он заявил, что «большая часть ДТП совершается именно по этой причине».

«Поэтому МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее 10 км/ч», — сказал он.

По его словам, соответствующая норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством. Его могут внести на рассмотрение Госдумы в начале 2020 года.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина писала, что на сайте госуслуг в 2020 году планируется запустить в тестовом режиме сервис для обжалования штрафов за нарушения ПДД онлайн.