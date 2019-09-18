СМИ: Россиянам-банкротам могут списать штрафы в ГИБДД

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, который позволяет списать долги по штрафам и налогам россиянам, прошедшим процедуру личного банкротства.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, процедура банкротства физических лиц предусмотрена для помощи гражданам, попавшим в тяжёлую и безвыходную финансовую ситуацию. Он подчеркнул, что эта процедура предусматривает достаточно жёсткий аудит имущества гражданина.

«Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются», — заявил он.

Издание со ссылкой на Судебный департамент уточняет, что за год банкротами признали 41,8 тыс. граждан. После завершения процедур банкротов освободили от уплаты долгов на общую сумму 153,7 млрд рублей. 

В конце августа замглавы Минкомсвязи Максим Паршин в беседе с «Известиями» сообщил, что на сайте госуслуг в 2020 году планируется запустить в тестовом режиме сервис для обжалования штрафов за нарушения ПДД онлайн.

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