В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Об этом говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, размещённом на сайте кабмина.

Отмечается, что срок исполнения — 31 марта 2020 года.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области предложили штрафовать водителей за задержку пешеходов.

Фиксировать недобросовестных автовладельцев собираются с помощью фото- и видеокамер. Такие комплексы также смогут регистрировать нарушения скоростного режима, проезд на красный свет и по обочине, пересечение стоп-линий.

В конце августа стало известно, что на сайте госуслуг в 2020 году планируется запустить в тестовом режиме сервис, благодаря которому российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Отмечается, что автомобилисты также смогут дистанционно вернуть деньги за ошибочно выписанное постановление.