В Госдуме оценили предложение не штрафовать за нарушение ПДД в ряде случаев

Депутат Государственной думы Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor оценил предложение освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.

«В этом есть определённый смысл, потому что часто информация о штрафах не доходит вовремя по разным причинам. Инициатива может способствовать тому, чтобы водители могли успеть воспользоваться скидкой 50%, а также для того, чтобы обеспечить своевременную уплату», — заявил он.

Как отметил Емельянов, неуплата штрафа может привести к тому, что граждане не смогут выехать за рубеж, а также к другим неприятностям.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение не штрафовать за нарушение ПДД в ряде случаев.