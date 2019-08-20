В Госдуме прокомментировали предложение не штрафовать за нарушение ПДД в ряде случаев

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.

«Я считаю, что сейчас у нас в стране уже создана адекватная система скидок для нарушителей ПДД, она прекрасно работает и никаких поправок и расширений не требует», — заявил он.

По его мнению, в крайнем случае можно подумать о введении ответственности для сотрудников, поздно вводящих информацию о нарушителях на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР предложили не штрафовать за нарушение ПДД в ряде случаев.

В июне автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.