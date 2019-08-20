В Госдуме предложили не штрафовать за нарушение ПДД в ряде случаев

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Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.
В Госдуме предложили не штрафовать за нарушение ПДД в ряде случаев
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Отмечается, что информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на Едином портале госуслуг в личном кабинете лица, который совершил нарушение, с указанием даты размещения данной информации.

По мнению авторов законопроекта, это позволит автовладельцам своевременно узнавать о совершённом правонарушении и оплачивать штрафы со скидкой.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с «Известиями» сказал, что в настоящее время рассматривается ещё одна потенциальная возможность давления на должников: если автовладелец не оплачивает штрафы и сумма по ним превысила критическую отметку, предлагается ограничить доступ к определённым госуслугам.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Inforeactor прокомментировал данное предложение.

Также в середине июля в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.

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