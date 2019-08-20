В Госдуме предложили не штрафовать за нарушение ПДД в ряде случаев

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Отмечается, что информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на Едином портале госуслуг в личном кабинете лица, который совершил нарушение, с указанием даты размещения данной информации.

По мнению авторов законопроекта, это позволит автовладельцам своевременно узнавать о совершённом правонарушении и оплачивать штрафы со скидкой.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с «Известиями» сказал, что в настоящее время рассматривается ещё одна потенциальная возможность давления на должников: если автовладелец не оплачивает штрафы и сумма по ним превысила критическую отметку, предлагается ограничить доступ к определённым госуслугам.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Inforeactor прокомментировал данное предложение.

Также в середине июля в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.