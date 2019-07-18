В России планируют ввести штраф за неоплату проезда по платным дорогам

Впервые вводимый в России штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит до 10 тыс. рублей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект Минтранса.

Из документа следует, что санкция будет применяться, если водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда free flow.

Согласно поправкам, если проезд по платной трассе не оплачен, штраф в 2,5 тыс. рублей высылается автовладельцу по почте. При повторном в течение года нарушении сумма составит 10 тыс. рублей.

Отмечается, что документ уже поступил на согласование в правительство.

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