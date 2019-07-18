В России планируют ввести штраф за неоплату проезда по платным дорогам
- РИА Новости
Из документа следует, что санкция будет применяться, если водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда free flow.
Согласно поправкам, если проезд по платной трассе не оплачен, штраф в 2,5 тыс. рублей высылается автовладельцу по почте. При повторном в течение года нарушении сумма составит 10 тыс. рублей.
Отмечается, что документ уже поступил на согласование в правительство.
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