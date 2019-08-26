В Подмосковье предложили штрафовать водителей за задержку пешеходов

В Московской области предложили штрафовать водителей за задержку пешеходов, сообщает телеканал «360».

Как заявили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, в настоящее время разрабатывается соответствующая инициатива.

Фиксировать недобросовестных автовладельцев собираются с помощью фото- и видеокамер. Такие комплексы также смогут регистрировать нарушения скоростного режима, проезд на красный свет и по обочине, пересечение стоп-линий.

Сроки реализации предложения ещё не определены.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил пользу от частных камер видеофиксации на дорогах.