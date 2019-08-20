В Госдуме выступили против частных камер видеофиксации на дорогах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил пользу от частных камер видеофиксации на дорогах.

Как считает депутат, в установке таких устройств больше минусов, чем плюсов.

«Категорически надо прекращать эту историю, когда физическое лицо берёт в аренду камеру, принадлежащую, например, Московской области, сидит под кустом весь день и фиксирует нарушения правил дорожного движения, передавая потом флешку уполномоченному органу», — заявил он.

По его словам, никому не известно, что происходит с этой флешкой в дальнейшем.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.