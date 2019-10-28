Стала известна стоимость проезда по платной трассе М11

Стоимость проезда по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург будет зависеть от нескольких факторов и составит от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа «Автодора», окончательная стоимость будет зависеть от времени проезда, дня недели и наличия транспондера — устройства для оплаты проезда без остановки автомобиля.

Отмечается, что доехать от Москвы до Твери в выходной день автовладелец сможет за 870 рублей, а от Твери до Санкт-Петербурга за 1150 рублей.

Предполагается, что открытие платной дороги состоится в ноябре. Добраться от Москвы до Санкт-Петербурга можно будет в среднем за 5,5 часа.

По данным «Автодора», на реализацию проекта было потрачено около 550 млрд рублей.

16 октября стало известно, что строительные работы на трассе М11 завершатся к середине ноября.