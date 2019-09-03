Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11

Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости. В церемонии приняли участие первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Как отмечается, участок с 543-го по 646-й километр от Мясного Бора до Тосно проходит по территориям Новгородской и Ленинградской областей. Транспортная развязка на 543-м километре соединяет дорогу с федеральной трассой М10, а на 646-м — с кольцевой автодорогой А120.

Алафинов отметил, что это предпоследний участок.

«Я уверен, что до конца года откроем крайний участок трассы», — сказал он.

По его словам, это может произойти в конце октября — середине ноября.

Новая платная дорога с четырёхполосным движением будет соответствовать категории IА. Максимальная разрешённая скорость — 110 км/ч, в дальнейшем её увеличат до 130 км/ч.

Ранее зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил предложение разрешить скорость 130 км/ч на дорогах.