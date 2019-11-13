Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
- РИА Новости
«Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало ООО «Магистраль двух столиц» заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства… требованиям проектной документации», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, выдача заключения «означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург».
Подчёркивается, что на протяжении семи лет строительства инспекторским составом Северо-Западного и Центрального управлений Ростехнадзора «регулярно проводились проверки всех возводимых сооружений».
В начале сентября был открыт участок скоростной трассы М11 в Новгородской области.