Контроль за продажей «Лирики», маркировка духов и новые сим-карты: что изменится в жизни россиян в декабре

С началом нового месяца в России традиционно вступают в силу различные законодательные акты. Так, расширяется перечень лекарств, за незаконный оборот которых вводится уголовная ответственность. Среди них, в частности, прегабалин, более известный как «Лирика». Также производители начнут маркировать некоторые виды продукции, в том числе духи, фотоаппараты и шины. Кроме того, в продажу поступят новые сим-карты, защищённые отечественной криптографией. Об этих и других изменениях — в материале RT.

Пенсионные накопления

1 декабря 2019 года завершается переходная кампания, по итогам которой граждане РФ должны определиться со страховщиком пенсионных накоплений.

В этой роли могут выступать Пенсионный фонд России и негосударственные частные пенсионные фонды. Отметим, что в настоящее время насчитывается 33 таких организации, которые проводят формирование и инвестирование пенсионных накоплений граждан.

Для смены одного типа страховщика на другого необходимо отправить заявление в ПФР. Кроме того, в течение декабря можно направить уведомление об отказе от запрошенной смены страховщика.

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Оборот лекарств

С 1 декабря расширяется список препаратов, которые запрещено продавать и приобретать без специального разрешения. Речь идёт о «Лирике» (прегабалин), а также тапентадоле и тропикамиде. Эти рецептурные препараты входят в число жизненно необходимых, но до сих пор не были приравнены к наркотическим средствам, из-за чего некоторые аптеки продавали их без рецепта наркозависимым — административные штрафы за их нелегальную продажу легко перекрывались прибылью от незаконного бизнеса.

Теперь за нелегальный оборот соответствующих лекарств вводится ответственность по ст. 234 Уголовного кодекса РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»), предусматривающая более серьёзные наказания.

«В силу своих свойств прегабалин, тапентадол и тропикамид являются объектами злоупотреблений, в том числе привлекают лиц, страдающих наркотической зависимостью», — объяснили в правительстве необходимость контроля над препаратами.

Ужесточить оборот этих лекарств предлагала в 2016 году Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. В ведомстве пояснили, что перечисленные препараты обрели популярность в 2013 году, и спрос на них вырос в 20 раз. ФСКН совместно с ФСБ подтвердили у прегабалина, тапентадола и тропикамида психоактивные свойства. В результате этого в 2015 году препараты попали в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учёту.

globallookpress.com

Обязательная маркировка

С 1 декабря 2019 года также вводится обязательная маркировка некоторых групп товаров средствами идентификации. Начиная с этой даты, соответствующие требования будут распространяться на духи, фотоаппараты, шины, а также ряд товаров легкой промышленности.

В частности, требование коснётся пальто, плащей, курток, блуз, предметов одежды из натуральной или композиционной кожи, постельного и столового белья.

В правительстве уточнили, что перечень требующих маркировки товаров составлен с учётом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках. Цель нововведения — снижение оборота контрафактной продукции в России.

Отметим, что речь идёт о положениях документа, вступившего в силу 1 января 2019 года. В распоряжении правительства несколько разделов, два из которых уже вступили в силу. В частности, 1 июля 2019 года обязательная маркировка распространилась на табачную продукцию и обувь.

РИА Новости

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В шестой класс

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», в декабре в России вводится новый, 6-й экологический класс автомобилей. Он предполагает, что выброс углекислого газа составит не более 130 г на километр пути.

Таким образом, будут устранены разночтения в стандартах, установленных в странах Таможенного союза, и в ЕС, где Евро-6 существует с 2015 года. Это облегчит международные грузовые перевозки. Некоторые российские производители начали изготавливать топливо под этот класс ещё несколько лет назад.

Отметим, что ввод нового класса не предписывает автоконцернам производить только такие машины. На данный момент в России все новые автомобили должны соответствовать нормам Евро-5 — это 158 г на километр.

Студенческое распределение

Правительство и союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» должны будут представить свои предложения о распределении студентов-медиков. Такое поручение дал президент Владимир Путин в июле.

Согласно тексту документа, к обучающимся за счёт бюджета студентам программы «Здравоохранение и медицинские науки» будут установлены новые требования, по которым они будут работать в медицинских организациях государственного и муниципального уровня. Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новые сим-карты

С 1 декабря абоненты, которые пользуются сетями 2G, 3G и 4G, будут идентифицироваться и проходить аутентификацию при помощи отечественной криптографии.

Речь идёт о новых сим-картах, которые с начала месяца должны будут поступить в продажу. Для того чтобы взаимодействовать с этими сим-картами, операторы также должны будут внести некоторые изменения в оборудование.

Предполагается, что абоненты с сим-картами без отечественной криптографической защиты не столкнутся ни с какими изменениями.