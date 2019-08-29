«Их нужно закрывать»: в Сочи начинается массовая проверка аптек, нелегально торгующих «Лирикой»

По данным МВД России, в каждом пятом регионе страны аптечные сети нелегально и без рецептов продают препарат «Лирика». Это сильное обезболивающее, предназначенное для лечения эпилепсии и депрессий, пользуется популярностью у наркоманов. По оценке экспертов, на каждого эпилептика в России (это основной диагноз, при котором выписывают «Лирику») ещё несколько лет назад приходилось порядка 4 тыс. проданных упаковок лекарства. В последнее время власти на законодательном уровне ужесточили ответственность за торговлю сильнодействующими препаратами, но подпольный бизнес по-прежнему процветает. Сколько аптеки зарабатывают на нелегальной продаже и как активисты пытаются остановить аптечную наркоманию — в материале RT.

Сочинский блогер Вахтанг Езгубая уже второй год борется с «наркоаптеками», которые без рецептов продают сильнодействующие лекарства. Молодой человек периодически проводит «контрольные закупки» и выкладывает в сеть видео с говорящими названиями.

Например, на кадрах ролика «Наркоаптека. Адлер» видно, как активисту без рецепта и лишних вопросов продают «Лирику» (действующее вещество — прегабалин). Следующий клиент так же легко покупает эти таблетки, внесённые в перечень сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконный оборот которых наказуем.

Спустя час на место прибывает участковый и составляет протокол. Директор аптечного пункта отказывается приехать, оставив провизора в одиночку разбираться с полицией. Однако дело заканчивается оформлением протокола, и аптека спокойно продолжает свою работу. При этом в ролике есть кадры, на которых видно, что пустыми упаковками от «Лирики» усыпана буквально вся улица рядом с точкой продажи препарата.

«Это не одна такая аптека в нашем городе. Мы обращаемся к правоохранителям, они выписывают им штрафы, а их нужно закрывать», — возмущается Езгубая.

По данным МВД, с начала 2019 года полицейские совместно с Росздравнадзором и активистами провели по всей стране почти 800 рейдов по выявлению в аптеках продаж без рецепта лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. Было задокументировано свыше 500 нарушений.

В ведомстве отмечают, что такие факты выявлены практически в каждом пятом регионе. Более чем в 80% случаев были наложены административные штрафы, и только 10% принятых решений связаны с приостановкой деятельности юридических лиц.

В Росздравнадзоре рассказали RT, что в первом полугодии 2019 года провели 2051 проверку и выявили множество случаев нарушений.

«По результатам проверок (плановых и внеплановых) за отчётный период 2019 года выдано 170 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 288 протоколов об административных правонарушениях: по нарушениям, связанным с оборотом прегабалина, — 199 протоколов; по нарушениям, связанным с оборотом тропикамида, — 89 протоколов», — сообщили в Росздравнадзоре.

В общей сложности, по словам представителей ведомства, были наложены административные штрафы на сумму 15,6 млн рублей, из которых было взыскано 9,1 млн рублей.

Однако активисты считают, что штрафы не самая действенная мера для борьбы с нелегальной торговлей сильнодействующими препаратами. «Нарушение правил торговли ими, согласно ст. 14.4.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), карается штрафом до 30 тыс. рублей для юридических лиц и до 3 тыс. рублей для граждан. Это значительно меньше доходов, которые может принести нелегальная торговля», — пояснил RT руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По словам сочинского активиста Вахтанга Езгубаи, нелегально одна таблетка продаётся минимум за 250 рублей, в то время как в легальном обороте упаковка из 14 таблеток стоит 600—700 рублей.

«Поэтому неудивительно, что штрафы этих торговцев не пугают», — говорит Езгубая.

Противоположный эффект

Массовое производство «Лирики» компания Pfizer начала сравнительно недавно — в 2005 году. Препарат успешно используется для лечения приступов эпилепсии, депрессии, а также является сильным обезболивающим, которое нужно и для паллиативной помощи неизлечимо больным.

Однако психотропный эффект «Лирики» быстро заметили любители наркотиков. Если употреблять препарат без медицинских показаний, это может угрожать здоровью не только любителей «аптечного кайфа», но и других людей.

«При употреблении таблеток с алкоголем эффект будет совсем не тот, что при лечении. Сразу появляется агрессивность, теряется адекватность. Я живу в микрорайоне Донской, он считается довольно неблагополучным. Каждый день вижу драки, поножовщину — они все на «Лирике», — говорит Езгубая.

Стоить отметить, что до 2015 года в России «Лирика» продавалась свободно. По оценке Султана Хамзаева, в то время на каждого эпилептика в России приходилось порядка 4 тыс. проданных упаковок лекарства.

Четыре года назад после многочисленных жалоб общественников «Лирику» внесли в список препаратов, подлежащих учёту. В 2016 году, по данным международной исследовательской компании IMS, продажи сократились на 89,1% — до 219 тыс. упаковок, а оборот — на 88,9% (до 254,7 млн рублей).

В сентябре 2017 года начал действовать приказ Минздрава №403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения», который должен был ужесточить контроль за оборотом рецептурных препаратов. Согласно приказу, рецепты на сильнодействующие лекарства фармацевт должен сразу забирать — они должны храниться в аптеке в течение трёх лет. При этом получить препарат может только тот, на кого он выписан, или его представитель с нотариальной доверенностью.

Адвокат Роберт Ахметзянов считает, что введение такого строгого механизма продажи сильнодействующих препаратов всё равно не решает проблемы.

«Дополнительные барьеры затруднили приобретение лекарств нуждающимися людьми, которые могут из-за серьёзной болезни сами не дойти до аптеки или нотариуса. Тем, кто покупает препараты нелегально, как мы видим, доверенности совершенно не помеха», — поясняет адвокат.

В свою очередь, исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова полагает, что, если бы существующие правила неукоснительно соблюдались, проблемы аптечной наркомании не было бы.

«Препараты должны отпускаться по рецепту, который потом остаётся в аптеке. Если следовать этому правилу, а также смотреть, кто рецепты выписывает, чтобы не было так, что один врач выписывает в день по 50 рецептов на психоактивные вещества, то проблемы не будет. Просто должен быть строгий контроль. Все нормативные документы есть, просто нужно соблюдать закон», — считает она.

Титова также уточнила, что конкретный перечень препаратов, которые может продавать аптека, зависит от её лицензии — для продажи каждого типа препаратов есть свои требования.

Однако, по данным IMS, в последнее время в России снова растут объёмы продаж «Лирики». В 2019-м за первые полгода продажи выросли на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 111,3 тыс. упаковок, а оборот поднялся на 11,9% — до 151,7 млн рублей.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«Все настроены серьёзно»

По словам Вахтанга Езгубаи, в Сочинском районе препараты без рецепта продаются в целом ряде аптек, в город приезжают даже «оптовики» из соседних республик, например из Абхазии. Активисты планируют решить проблему нелегальных продаж совместно с региональной прокуратурой, которая уже вышла с ними на связь.

Как сообщил RT старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин, в самое ближайшее время ведомство, общественники и правоохранительные органы развернут совместную кампанию против аптечной наркомании в городе. «Все настроены серьёзно, будет большая проверка», — добавил Лопатин.

В Генпрокуратуре отмечают, что ранее прокуратура Центрального района Сочи по поручению прокурора Краснодарского края совместно с представителями региональной общественности провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении.

«В ходе проверки удалось добиться закрытия аптечной сети, принадлежащей ООО «Босфор», которая работала с целым рядом серьёзных нарушений. Как выяснилось, в четырёх аптеках, несмотря на существующие ограничения, бесконтрольно продавались противоэпилептические средства (в первую очередь «Лирика»), их предметно-количественный учёт не осуществлялся. В результате отравились пятеро несовершеннолетних. В настоящее время прокуратура в судебном порядке признала деятельность аптечной сети незаконной, фармацевтическая лицензия аннулирована», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в рамках проекта «Эфир».

По его словам, по факту отравления несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности), прокуратура поставила расследование на контроль.

Как пояснил адвокат Роберт Ахметзянов, настолько строгое наказание в описанном случае связано с большим количеством нарушений. Просто продажа «Лирики» без рецепта карается только штрафами.

Так, ООО «Здоровье» за отсутствие специального журнала учёта операций, связанных с обращением таких препаратов, как «Лирика», «Тропикамид» и «Терпинкод», оштрафовали в общей сложности на 120 тыс. рублей.

Убедительное наказание

С 1 декабря 2019 года «Лирика» официально войдёт в список сильнодействующих веществ, после этого за нелегальный оборот лекарства будет предусмотрена ответственность по ст. 234 Уголовного кодекса РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

Как пояснил Ахметзянов, наказания не такие строгие, как по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ), но достаточно убедительные — заключение до трёх лет за небольшие объёмы и до восьми лет — за крупные.

«Но ужесточение наказаний не гарантирует, что торговля сойдёт на нет. Аптеки как организации всё равно будут нести только административную ответственность, а кто получит срок за ночную продажу «Лирики» — хозяин, наладивший торговлю, или только провизор, — покажет практика», — уверен Ахметзянов.

После того как стало известно о намерениях внести изменения в законодательство, основательница Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер написала у себя в Facebook, что прегабалин в сочетании с неопиоидными анальгетиками «снимает сильную нейропатическую боль, которую не снять морфином». Препарат, по её оценке, нужен более чем полумиллиону россиян, которые могут стать случайными жертвами борьбы с аптечной наркоманией.

Ахметзянов также отмечает, что в России очень много людей, которые реально нуждаются в этом препарате и теперь боятся оказаться за решёткой.

«Например, мне позвонил друг, рассказал, что ему прописали «Лирику», и попросил привезти, просто чтобы снять боли. Если это будет какая-то провокация, то я тоже подпадаю под риски, это будет существенной проблемой», — отмечает он.

Также по новым правилам ответственность наступит и за нарушение условий хранения. «Например, есть престарелые родители, которые хранили препарат в домашней аптечке, и в неё залез ребёнок. И что тут будут делать, особенно если купили лекарство ещё до вступления в силу нового закона и могли не знать о том, что правила ужесточились?» — рассуждает адвокат.

Султан Хамзаев считает, что должен соблюдаться баланс интересов. Медицинские учреждения, особенно хосписы, должны всегда иметь необходимый запас препаратов, но с нелегальной продажей на улицах нужно покончить.

В Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) заявили RT, что поддерживают введение уголовной ответственности за нелегальную продажу таких препаратов, как «Тропикамид» и «Лирика».

«То, что в некоторых аптеках они находятся фактически в свободной продаже, вообще за гранью разума. При этом в рамках закона должны быть созданы все условия, чтобы наши клиенты, которым эти лекарства действительно нужны, имели полную возможность приобретать их по рецептам», — сообщили в ассоциации.