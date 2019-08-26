Не один на один
Не один
на один

«Дополнительная проверка»: прокуратура изучит материалы дела осуждённой за наркотики Алёны Полуяхтовой

Презумпция невиновности

26 августа 2019, Даниил Ломакин

Генпрокуратура поручила провести проверку материалов уголовного дела Алёны Полуяхтовой, которая была осуждена на 11 лет колонии за распространение наркотиков. В частности, будут изучены показания двух знакомых девушки по студсовету, ставшие основой для обвинения. Адвокат Полуяхтовой считает, что досудебное соглашение, в рамках которого были даны эти показания, заключено незаконно, а каких-либо подтверждений вины девушки в деле нет.

  • © RT

Генпрокуратура России организовала проверку материалов уголовного дела в отношении Алёны Полуяхтовой, которая признана виновной в распространении наркотиков и отбывает наказание в исправительной колонии в Нижнем Тагиле. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства адвокату Полуяхтовой Екатерине Нечаевой, с которым ознакомился RT.

В частности, прокуратура намерена проверить законность заключения досудебного соглашения с «подельниками» Полуяхтовой, показания которых стали основным доказательством её вины.

«Доводы о нарушении процедуры заключения с Ахметсафиным А.А. и Юнусовым Е.А. досудебных соглашений, в том числе в части оговорённых в них условий, требуют дополнительной проверки по материалам уголовного дела, организация которой поручена прокуратуре Свердловской области».

В Генпрокуратуре отметили, что будут контролировать исполнение хода проверки.

Ранее RT рассказывал, как весной 2017 года в Екатеринбурге 18-летнюю студентку Алёну Полуяхтову признали виновной в распространении наркотиков через интернет и с помощью закладок по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ. 

Кроме свидетельств Ахметсафина и Юнусова в деле оказалось только одно доказательство — тетрадь с лекциями Полуяхтовой, в которой она по просьбе одного из молодых людей описала места, где оказались закладки наркотиков. Девушка, по её собственным словам, не знала о наркотиках и думала, что эти записи нужны для организации квеста.

«Моя подруга Полина Юдина предложила встретиться с парнями из студсовета — Евгением Юнусовым и Робертом Ахметсафиным, чтобы прогуляться и обсудить организацию очередного квеста для студентов из общежития, — вспоминает в беседе с RT Полуяхтова. — Мы гуляли, и один из ребят, Евгений, спросил, есть ли у кого-то из нас тетрадка, сказал, что у него появилась идея для квеста, а записать некуда. Я в тот день была на лекциях, и тетрадь для конспектов была с собой. Женя стал время от времени отходить от нас, пропадая из поля зрения, а когда возвращался, диктовал описание местности: такое-то дерево, такой-то куст... Ничего странного или подозрительного в этом я не увидела. Неожиданно к нам подошли полицейские, начали обыскивать нас и машину Роберта, на которой мы приехали. Нашли наркотики в бардачке и в кошельке Роберта. Меня попросили показать тетрадь. В тех местах, о которых я сделала записи, потом нашли закладки».

Полуяхтову и Юдину полицейские отпустили. Юнусов и Ахметсафин написали явку с повинной, признавшись, что они вдвоём распространяли наркотики. Однако спустя полгода они заключили досудебное соглашение: Юнусов дал показания против Полуяхтовой, заявив, что она вместе с ними употребляла и распространяла наркотики. Ахметсафин, в свою очередь, дал показания против Юнусова.

Досудебное соглашение позволило молодым людям получить куда более мягкое наказание за распространение наркотиков.

Ахметсафина приговорили к четырём годам и десяти месяцам тюрьмы, а Юнусова — к шести годам заключения. Полуяхтову, в основу обвинения которой было положено это досудебное соглашение, приговорили к 11 годам тюрьмы.

Адвокат Екатерина Нечаева в беседе с RT отмечает, что назначенная Генпрокуратурой проверка стала результатом её жалобы в надзорный орган, однако ранее такие обращения в региональную прокуратуру не приносили результата.

«Я уже направляла ранее такие жалобы в Свердловскую прокуратуру, — говорит Нечаева. — Тогда в одном из ответов прокурор области Охлопков писал, что нарушений закона, свидетельствующих о несоблюдении Юнусовым и Ахметсафиным условий и невыполенении ими обязательств, предусмотренных досудебным соглашением, не допущено. Прокурор утверждал, что сообщённые осуждёнными сведения нашли объективное подтверждение в ходе расследования дела Полуяхтовой».

Нечаева отмечает, что обжаловала этот ответ в Генпрокуратуру, но теперь проверку вновь спустили на региональный уровень.

«Генпрокуратура должна была истребовать дело и проверять мои доводы, а не направлять жалобу снова в Екатеринбург, — уточняет собеседница. — Этот ответ я намерена обжаловать как нарушающий порядок рассмотрения жалоб, установленный приказом генерального прокурора и ФЗ «О прокуратуре». 

Адвокат поясняет, что никаких фактов, подтверждающих участие Полуяхтовой в распространении наркотиков, ни Юнусов, ни Ахметсафин следствию не представили, а само досудебное соглашение незаконно.

«На протяжении шести месяцев расследования следователем не было произведено никаких действий, направленных на установление лиц, сбывших Юнусову крупную партию наркотических средств, — говорит Нечаева. — Не было установлено, как и кем им выплачивалось вознаграждение, когда, где и как происходила передача крупных партий, не проводились обыски, выемки, компьютерно-технические экспертизы изъятых ноутбуков и телефонов».

По её словам, показания Юнусова и Ахметсафина не содержат информации о якобы совершённом Полуяхтовой преступлении или новых сведений о поставщиках наркотиков.

«В итоге должностные лица органов следствия и прокуратуры, заключив такое досудебное соглашение, действовали не в интересах следствия и правосудия, что фактически позволило членам преступной организации избежать ответственности», — заявила она.

Помимо подачи жалоб в надзорный орган Полуяхтова и её защитник намерены добиться пересмотра дела в новом кассационном суде осенью 2019 года.

Еще истории
В Свердловской области за сбыт наркотиков судят врача, давшего пациентке обезболивающее
23 августа  Презумпция невиновности
В Свердловской области за сбыт наркотиков судят врача, давшего пациентке обезболивающее
Генпрокуратура взяла на контроль дело в отношении многодетной матери в Башкирии
23 августа  Дети в беде
Генпрокуратура взяла на контроль дело в отношении многодетной матери в Башкирии
Что известно об арестованном после пожара в «Холдоми» сотруднике МЧС
26 августа  Презумпция невиновности
Что известно об арестованном после пожара в «Холдоми» сотруднике МЧС
Прокуратура изучит материалы дела осуждённой за наркотики Алёны Полуяхтовой
26 августа  Презумпция невиновности
Прокуратура изучит материалы дела осуждённой за наркотики Алёны Полуяхтовой