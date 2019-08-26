Прокуратура изучит материалы дела осуждённой за наркотики Алёны Полуяхтовой

Генпрокуратура поручила провести проверку материалов уголовного дела Алёны Полуяхтовой, которая была осуждена на 11 лет колонии за распространение наркотиков. В частности, будут изучены показания двух знакомых девушки по студсовету, ставшие основой для обвинения. Адвокат Полуяхтовой считает, что досудебное соглашение, в рамках которого были даны эти показания, заключено незаконно, а каких-либо подтверждений вины девушки в деле нет.

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Генпрокуратура России организовала проверку материалов уголовного дела в отношении Алёны Полуяхтовой, которая признана виновной в распространении наркотиков и отбывает наказание в исправительной колонии в Нижнем Тагиле. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства адвокату Полуяхтовой Екатерине Нечаевой, с которым ознакомился RT.

В частности, прокуратура намерена проверить законность заключения досудебного соглашения с «подельниками» Полуяхтовой, показания которых стали основным доказательством её вины.

«Доводы о нарушении процедуры заключения с Ахметсафиным А.А. и Юнусовым Е.А. досудебных соглашений, в том числе в части оговорённых в них условий, требуют дополнительной проверки по материалам уголовного дела, организация которой поручена прокуратуре Свердловской области».

В Генпрокуратуре отметили, что будут контролировать исполнение хода проверки.

Ранее RT рассказывал, как весной 2017 года в Екатеринбурге 18-летнюю студентку Алёну Полуяхтову признали виновной в распространении наркотиков через интернет и с помощью закладок по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ.

Кроме свидетельств Ахметсафина и Юнусова в деле оказалось только одно доказательство — тетрадь с лекциями Полуяхтовой, в которой она по просьбе одного из молодых людей описала места, где оказались закладки наркотиков. Девушка, по её собственным словам, не знала о наркотиках и думала, что эти записи нужны для организации квеста.

«Моя подруга Полина Юдина предложила встретиться с парнями из студсовета — Евгением Юнусовым и Робертом Ахметсафиным, чтобы прогуляться и обсудить организацию очередного квеста для студентов из общежития, — вспоминает в беседе с RT Полуяхтова. — Мы гуляли, и один из ребят, Евгений, спросил, есть ли у кого-то из нас тетрадка, сказал, что у него появилась идея для квеста, а записать некуда. Я в тот день была на лекциях, и тетрадь для конспектов была с собой. Женя стал время от времени отходить от нас, пропадая из поля зрения, а когда возвращался, диктовал описание местности: такое-то дерево, такой-то куст... Ничего странного или подозрительного в этом я не увидела. Неожиданно к нам подошли полицейские, начали обыскивать нас и машину Роберта, на которой мы приехали. Нашли наркотики в бардачке и в кошельке Роберта. Меня попросили показать тетрадь. В тех местах, о которых я сделала записи, потом нашли закладки».

Полуяхтову и Юдину полицейские отпустили. Юнусов и Ахметсафин написали явку с повинной, признавшись, что они вдвоём распространяли наркотики. Однако спустя полгода они заключили досудебное соглашение: Юнусов дал показания против Полуяхтовой, заявив, что она вместе с ними употребляла и распространяла наркотики. Ахметсафин, в свою очередь, дал показания против Юнусова.

Досудебное соглашение позволило молодым людям получить куда более мягкое наказание за распространение наркотиков.

Ахметсафина приговорили к четырём годам и десяти месяцам тюрьмы, а Юнусова — к шести годам заключения. Полуяхтову, в основу обвинения которой было положено это досудебное соглашение, приговорили к 11 годам тюрьмы.

Адвокат Екатерина Нечаева в беседе с RT отмечает, что назначенная Генпрокуратурой проверка стала результатом её жалобы в надзорный орган, однако ранее такие обращения в региональную прокуратуру не приносили результата.

«Я уже направляла ранее такие жалобы в Свердловскую прокуратуру, — говорит Нечаева. — Тогда в одном из ответов прокурор области Охлопков писал, что нарушений закона, свидетельствующих о несоблюдении Юнусовым и Ахметсафиным условий и невыполенении ими обязательств, предусмотренных досудебным соглашением, не допущено. Прокурор утверждал, что сообщённые осуждёнными сведения нашли объективное подтверждение в ходе расследования дела Полуяхтовой».

Нечаева отмечает, что обжаловала этот ответ в Генпрокуратуру, но теперь проверку вновь спустили на региональный уровень.

«Генпрокуратура должна была истребовать дело и проверять мои доводы, а не направлять жалобу снова в Екатеринбург, — уточняет собеседница. — Этот ответ я намерена обжаловать как нарушающий порядок рассмотрения жалоб, установленный приказом генерального прокурора и ФЗ «О прокуратуре».

Адвокат поясняет, что никаких фактов, подтверждающих участие Полуяхтовой в распространении наркотиков, ни Юнусов, ни Ахметсафин следствию не представили, а само досудебное соглашение незаконно.

«На протяжении шести месяцев расследования следователем не было произведено никаких действий, направленных на установление лиц, сбывших Юнусову крупную партию наркотических средств, — говорит Нечаева. — Не было установлено, как и кем им выплачивалось вознаграждение, когда, где и как происходила передача крупных партий, не проводились обыски, выемки, компьютерно-технические экспертизы изъятых ноутбуков и телефонов».

По её словам, показания Юнусова и Ахметсафина не содержат информации о якобы совершённом Полуяхтовой преступлении или новых сведений о поставщиках наркотиков.

«В итоге должностные лица органов следствия и прокуратуры, заключив такое досудебное соглашение, действовали не в интересах следствия и правосудия, что фактически позволило членам преступной организации избежать ответственности», — заявила она.

Помимо подачи жалоб в надзорный орган Полуяхтова и её защитник намерены добиться пересмотра дела в новом кассационном суде осенью 2019 года.