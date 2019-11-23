«Не ждать прямой линии»: Путин призвал «терзать и трясти» чиновников для устранения проблем на местах

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников на местах, чтобы оказывать помощь гражданам, «не дожидаясь очередной прямой линии». В ходе выступления перед участниками XIX съезда «Единой России» глава государства отметил, что членам партии нужно досконально изучать запросы людей и незамедлительно реагировать на проблемы. Смысл работы, по мнению президента, заключается в объединении общества вокруг долгосрочной стратегии развития России. Путин также подчеркнул, что не следует «скрывать, заметать под ковёр какие бы то ни было недостатки».

Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников, если они не видят проблем на местах. С такими словами глава государства обратился к участникам XIX съезда партии «Единая Россия».

Он призвал участников собрания поднимать и решать острые вопросы, с которыми сталкиваются россияне, не дожидаясь следующей прямой линии с президентом.

«Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то ещё что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть всё, если чиновники не видят — терзать их, трясти, добиваться решения», — сказал Путин.

По итогам состоявшейся 20 июня прямой линии глава государства подписал ряд поручений, призванных решить обозначенные перед президентом проблемы. Среди утверждённых Путиным мер оказались повышение пособий для малообеспеченных семей с детьми от полутора до трёх лет, увеличение зарплат врачам скорой помощи и пожарным, а также устранение обстоятельств, мешающих семьям получить положенную им льготную ипотеку.

«Помогать, объяснять, защищать»

Как заявил президент в обращении к участникам съезда «Единой России», главное в работе партии — «быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них». Путин подчеркнул, что члены политического объединения должны быть готовы незамедлительно «помогать, объяснять, защищать».

«Только так, в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство», — сказал Путин участникам съезда.

Как указал глава государства, стране необходима слаженная и ответственная работа по реализации приоритетов развития России.

«Это сейчас самая важная задача для каждого из вас, для ваших региональных команд, для всех, кто поддерживает партию», — подчеркнул президент.

Путин призвал достичь зримых результатов по всем национальным проектам. По его словам, нужно, чтобы россияне видели, что «совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека».

«Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперёд. Это важнейшая задача и весь смысл работы партии», — сказал президент, отметив, что у членов и сторонников «Единой России» нет «морального права» что-то недоделать.

Напомним, что в феврале Путин выступил с посланием Федеральному собранию и отметил, что первые итоги реализации нацпроектов можно будет увидеть уже в начале 2020 года. Тогда президент указал, что ключевыми задачами государства на ближайшие годы должно стать «сбережение народа» через поддержку семей, ускорение темпов роста российской экономики в ближайшие годы, в том числе за счёт развития бизнеса.

Не «заметать под ковёр» недостатки

Говоря об общенациональных целях на съезде ЕР, Путин отметил, что в этом вопросе любые проекты и инициативы имеют большое значение.

«И крупные инфраструктурные стройки, которые разворачиваются у нас по всей стране и влияют на жизнь миллионов людей, и модернизация, строительство сельских школ важны, городских поликлиник, ФАПов, благоустройство городов и сёл, улиц, дворов. То есть того пространства, где люди наши живут», — отметил глава государства.

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Он указал, что главной оценкой работы партии является мнение людей о происходящих изменениях и то, насколько перемены отвечают общественным ожиданиям.

«Именно такой — включённой, живой — работы ждут люди от любой политической силы, от любой политической партии, и тем более от такой мощной и массовой, как «Единая Россия», и она должна быть для них близким, отзывчивым помощником», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что не следует «скрывать, заметать под ковёр какие бы то ни было недостатки».

«Партия — это мощная общенациональная общественная политическая организация и сила, и совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчёркивает свою близость к ней», — сказал Путин.

Отметим, что в ближайшее время президент проведёт большую ежегодную пресс-конференцию. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, мероприятие состоится 19 декабря в 12:00 мск.