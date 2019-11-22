Помощник Путина обозначил три рецепта экономического роста в России

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Помощник российского лидера Андрей Белоусов рассказал о трёх рецептах для ускорения экономического роста страны.

Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Первая группа мер — удешевление заимствований, во-первых благодаря снижению Банком России ключевой ставки ориентировочно до 5%.

Вторая группа мер — улучшение инвестиционного климата в стране с учётом запуска регуляторной гильотины и защиты бизнесменов от давления силовиков.

Третий «рецепт» — модернизация всей сферы профессионального образования в России. По его словам, в стране для этого будут созданы специализированные центры.

По мнению опрошенных экспертов, одновременная реализация трёх предложений позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%.

20 ноября во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян. По его словам, этот параметр практически не меняется, несмотря на рост заработных плат. 

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