Путин призвал «терзать и трясти чиновников» для решения проблем граждан

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Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» добиваться решений проблем в стране своими силами, а в случае необходимости «терзать и трясти» чиновников.
Путин призвал «терзать и трясти чиновников» для решения проблем граждан
  • РИА Новости

«Для партии хуже всего искать для себя комфорта, хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня», — сказал он, выступая на съезде партии.

Президент призвал членов партии быть «партией-лидером во всём».

«Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», — заявил Путин.

В мае Путин, выступая на заседании медиафорума ОНФ, отметил, что с чиновников должен быть особый спрос, поскольку на них лежит особая ответственность перед людьми.

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