В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«19 декабря 2019 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Как указывается, департамент аккредитации управления пресс-службы и информации главы государства начал приём заявок на участие в мероприятии.

14 ноября в Кремле отметили, что Путин соберёт большую пресс-конференцию во второй половине декабря.

При этом подчёркивалось, что дата уже определена и вскоре будет объявлена аккредитация.