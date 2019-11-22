В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

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Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
  • РИА Новости

«19 декабря 2019 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Как указывается, департамент аккредитации управления пресс-службы и информации главы государства начал приём заявок на участие в мероприятии.

14 ноября в Кремле отметили, что Путин соберёт большую пресс-конференцию во второй половине декабря.

При этом подчёркивалось, что дата уже определена и вскоре будет объявлена аккредитация.

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