Медведев призвал «Единую Россию» стать неуязвимой

Российский премьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал сделать политсилу «практически неуязвимой для политических оппонентов» к грядущим выборам.

Об этом он сказал во время XIX съезда партии.

«В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании партия «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей... постараться сделать партию практически неуязвимой для политических оппонентов», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что политсила должна быть открытой для всех, кому нужна поддержка.

Отдельно Медведев отметил, что необходимо критически взглянуть на свой предыдущий опыт, а также обновить программу партии.

Ранее президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» добиваться решений проблем в стране своими силами, а в случае необходимости «терзать и трясти» чиновников.