Медведев призвал «Единую Россию» стать неуязвимой

Короткая ссылка
Российский премьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал сделать политсилу «практически неуязвимой для политических оппонентов» к грядущим выборам.
Медведев призвал «Единую Россию» стать неуязвимой
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время XIX съезда партии.

«В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании партия «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей... постараться сделать партию практически неуязвимой для политических оппонентов», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что политсила должна быть открытой для всех, кому нужна поддержка.

Отдельно Медведев отметил, что необходимо критически взглянуть на свой предыдущий опыт, а также обновить программу партии.

Ранее президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» добиваться решений проблем в стране своими силами, а в случае необходимости «терзать и трясти» чиновников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить