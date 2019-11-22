Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

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Российский лидер Владимир Путин призвал добиться более устойчивого и динамичного экономического роста в стране в течение ближайших трёх лет для возможности увеличения доходов граждан.
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
  • РИА Новости

Путин напомнил, что 21 ноября Госдума приняла проект бюджета на 2020—2022 годы, согласно которому доходы федбюджета в 2020 году должны составить 20,38 трлн рублей с ежегодным увеличением примерно на 1 трлн рублей.

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.

По словам президента, предполагается, что это позволит повысить доходы россиян.

Ранее Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» призвал достичь увеличения реальных располагаемых доходов россиян, который практически не меняется, несмотря на рост зарплат. 

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