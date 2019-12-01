В России вступило в силу распоряжение о маркировке духов и парфюма

С 1 декабря в России вступило в силу распоряжение правительства об обязательной цифровой маркировке духов и парфюма.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с декабря начинается период поэтапного запуска проекта, поэтому с 1 числа компании смогут зарегистрироваться в информационной системе маркировки и начать заказ кодов, а полный запрет на производство и импорт немаркированных духов будет введён 1 октября 2020 года.

Предполагается, что новый механизм позволит снизить долю нелегальной продукции в стране.

Ранее генеральный директор сети зоомагазинов Георгий Чкареули в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предложение ввести обязательную маркировку домашних животных до конца 2019 года.