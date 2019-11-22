«К сожалению, об этом никуда не сообщалось»: в прокуратуре рассказали о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

Устроивший стрельбу в благовещенском колледже студент имел склонность к суициду, однако призывная комиссия не сообщила об этом, рассказал замгенпрокурора РФ Игорь Ткачёв. По его словам, комиссия ссылается на ведомственные инструкции, согласно которым разглашать такие данные запрещено. В прокуратуре подчеркнули, что проверят работу военкоматов. В результате нападения Данила Засорина 14 ноября погиб один человек, ещё трое пострадали. Сам стрелок покончил с собой.

Устроивший стрельбу в колледже Благовещенска ученик имел склонности к суициду. Об этом заявил замгенпрокурора России Игорь Ткачёв в ходе общения с журналистами в Чите. По его словам, призывная комиссия знала об этом.

«Нет взаимодействия с призывной комиссией. Выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщалось. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки», — приводит слова Ткачёва РИА Новости.

Также он сообщил, что у региональной прокуратуры есть претензии к работе правительства Амурской области в связи с недостаточным качеством организации обучения и подготовки психологов. Помимо этого Ткачёв рассказал, что зафиксированы нарушения со стороны частных охранных предприятий.

«Мы выявили, что сегодня нарушаются права в том числе со стороны частных охранных предприятий, к сожалению. Людей принимают, не имеющих ни квалификации, ни соответствующей подготовки. Есть претензии к органам контроля, в части Росгвардии», — добавил замгенпрокурора.

Ткачёв сообщил, что были возбуждены уголовные дела в связи с несоблюдением требований организации образовательного процесса.

«Был ранен, после чего покончил с собой»

Напомним, 14 ноября в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства города Благовещенск студент Данил Засорин открыл стрельбу. 19-летний молодой человек пронёс с собой гладкоствольное ружьё ИЖ-81 12-го калибра, которое он прибрёл легально и зарегистрировал на своё имя. Соответствующее разрешение он получил за несколько месяцев до этого.

В результате трагедии погиб 19-летний Алексей Голубничий, ещё трое получили ранения и были госпитализированы. Сам Засорин был ранен приехавшими на место преступления полицейскими, после чего покончил с собой.

«Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону полицейских, которые открыли ответный огонь... В ходе перестрелки нападавший был ранен, после чего покончил с собой», — сообщил начальник ГУМВД по Амурской области Николай Аксёнов.

Один из трёх пострадавших был выписан 20 ноября.

«В Амурской областной детской клинической больнице один пациент 17 лет переведён из реанимации в отделение, получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести. Второй пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение», — приводит РИА Новости слова представителя медучреждения.

Третий раненый находится в Благовещенской городской клинической больнице. Его состояние тяжёлое, однако осложнений нет и динамика положительна.

Семьи погибшего и пострадавших получили от властей выплаты. На эти цели было выделено 2,5 млн рублей.

«Был явно выпивший»

По словам очевидцев, Засорин пришёл в колледж пьяным, в связи с чем его не допустили до занятий. Студент Владислав Маркарян в разговоре с RT отметил, что Засорин сначала пришёл без оружия. Его трижды выгоняли из аудитории, после чего тот ушёл с территории колледжа, а вернулся уже с ружьём.

Максим Муратов, другой студент колледжа, рассказал, что вместе с другими учащимися видел Засорина перед нападением — тот стоял в туалете, курил и слушал музыку.

«Он был явно выпивший и с сигаретой. Стоял, слушал расслабляющую и спокойную музыку с телефона, в руках держал ружьё. После того как нас увидел, направил ствол на нас. Мы убежали», — сказал Муратов.

Они попытались предупредить остальных — те забаррикадировались в аудитории и спрятались. Однако Засорин всё же вошёл в кабинет.

«Когда он зашёл в аудиторию, все попрятались, а Лёша (Голубничий. — RT) остался сидеть. На вопрос: «А ты чего не прячешься?», ответ был: «А чего прятаться?» После этого раздался выстрел», — вспоминает Маркарян.

После произошедшего в СМИ и соцсетях стала расходиться аудиозапись — якобы послание, сделанное Засориным перед преступлением. Там он, например, упоминает стрельбу в школе «Колумбайн» и говорится, что «никто не смог бы остановить» убийцу.

«Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдёт. Поэтому думайте в эту сторону. Ещё, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас», — говорится в послании.

По словам знакомых стрелка, он не выделялся из сверстников, не проявлял агрессию и был «тихим и спокойным». Муратов заверил, что Засорина в колледже никто не травил. Но один из студентов сказал, что накануне якобы кто-то избил молодого человека.

«Я даже не являюсь охранником»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» и «и» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений»). Ведомство также завело дела о ненадлежащей охране образовательного учреждения и халатности должностных лиц — охранник Олег Ермолов не остановил студента с оружием.

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Сам охранник и глава работавшей в колледже ЧОП «Сириус-А» Сергей Андрющенко были арестованы. Им предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть двух и более человек. Отметим, что у Ермолова уже есть судимость за тяжкое преступления.

Однако охранник считает себя невиновным. По его словам, он сделал всё от него зависящее.

«Я не считаю себя виновным, я сделал всё от меня зависящее, вывел людей, вызвал МЧС. Я даже по сути не являюсь охранником, у меня нет удостоверения», — сказал он в ходе заседания 19 ноября.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей был уволен директор колледжа Виктор Петухов. На его место исполняющей обязанности назначена замдиректора по учебной работе Светлана Ленских.

Свой пост по собственному желанию также покинул замглавы Минобразования и науки Амурской области Олег Якутов.