Прокуроры проверят военкоматы после стрельбы в колледже Приамурья

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Сотрудники призывной комиссии военкомата в Благовещенске выявляли у открывшего стрельбу студента строительного колледжа склонности к суициду, но не сообщили об этом в учебное заведение.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя генпрокурора России Игоря Ткачёва.

«Нет взаимодействия с призывной комиссией. Мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщалось», — заявил Ткачёв.

По его словам, в военкомате ссылаются на ведомственные инструкции о запрете разглашать такие данные.

«Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки», — заявил он.

Ткачёв добавил, что у прокуратуры Амурской области по итогам проверки учебных заведений есть претензии к региональному правительству в связи с качеством подготовки психологов.

«Мы выявили, что сегодня нарушаются права в том числе со стороны частных охранных предприятий, к сожалению. Людей принимают, не имеющих ни квалификации, ни соответствующей подготовки. Есть претензии к органам контроля, в части Росгвардии», — отметил заместитель генпрокурора.

14 ноября студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу, в результате один человек погиб и трое пострадали. Нападавший покончил с собой.

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