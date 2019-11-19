В Приамурье проверят студентов — владельцев оружия

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Полиция и Росгвардия Амурской области разрабатывает профилактические меры по проверке студентов, владеющих оружием, после стрельбы в колледже Благовещенска.

«Полицией совместно с Росгвардией прорабатывается комплекс профилактических мер по проверке владельцев оружия именно из числа учащихся заведений среднего и высшего образования», — приводит РИА Новости сообщение правительства региона.

Также отмечается, что власти Амурской области после ЧП в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства хотят передать охрану колледжей и вузов сотрудникам Росгвардии.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей были ранены. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Городские власти после инцидента проверили ЧОП в школе. Были арестованы его гендиректор и охранник.

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