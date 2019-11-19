Суд арестовал охранника ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска

Благовещенский городской суд в субботу арестовал на два месяца охранника ЧОП «Сириус-А» Олега Ермолова, который работал в колледже в тот день, когда учащийся устроил стрельбу.

«Суд постановил заключить под стражу сроком на два месяца до 14 января 2020 года», — приводит РИА Новости слова судьи.

В субботу, 16 ноября, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил избрание меры пресечения для Ермолова на 72 часа.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Городские власти после инцидента проверили ЧОП в школе. Также гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже.

Также Благовещенский городской суд арестовал до 14 января Сергея Андрющенко, генерального директора частного охранного предприятия «Сириус-А», сотрудник которого впустил студента с оружием в местный колледж, где произошла стрельба.