Суд арестовал охранника ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска

Короткая ссылка
Благовещенский городской суд в субботу арестовал на два месяца охранника ЧОП «Сириус-А» Олега Ермолова, который работал в колледже в тот день, когда учащийся устроил стрельбу.

«Суд постановил заключить под стражу сроком на два месяца до 14 января 2020 года», — приводит РИА Новости слова судьи.

В субботу, 16 ноября, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил избрание меры пресечения для Ермолова на 72 часа.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Городские власти после инцидента проверили ЧОП в школе. Также гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже.

Также Благовещенский городской суд арестовал до 14 января Сергея Андрющенко, генерального директора частного охранного предприятия «Сириус-А», сотрудник которого впустил студента с оружием в местный колледж, где произошла стрельба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить