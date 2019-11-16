Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.

«Суд пришел к выводу о том, что ходатайство прокурора подлежит удовлетворению. Продлить срок задержания до 19 ноября, отложить принятие решение об избрании меры пресечения до 9 часов 19 ноября», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее стало известно, что прокуратура просит отложить рассмотрение меры пресечения охраннику колледжа.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Городские власти после инцидента проверили ЧОП в школе. Также гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже.