Главе ЧОПа предъявили обвинение из-за ЧП в колледже Благовещенска

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Гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Главе ЧОПа предъявили обвинение из-за ЧП в колледже Благовещенска
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Как отмечается, речь идёт о ч. 3 ст. 238 УК («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По версии следствия, он взял на работу мужчину, не имеющего разрешения на охранную деятельность. 

Ранее сообщалось, что городские власти после инцидента проверили ЧОП в школе.

14 ноября 19-летний студент устроил в учебном заведении стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали.

Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

СК возбудил дело. По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт между сверстниками.


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