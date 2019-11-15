Власти Благовещенска после стрельбы в колледже проверили ЧОП в школе
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Об этом заявила пресс-секретарь мэра Благовещенска Екатерина Касимова.
«У одной из школ Благовещенска с ЧОП «Сириус-А» заключён договор на охрану, но охранная организация лицензированная, охранники, работающие в школе, имеют все необходимые удостоверения», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, на территории образовательного учреждения установлены рамки, турникеты, также там есть видеонаблюдение и тревожная кнопка.
«Всё это мы вчера проверили», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что cтроительный колледж в Благовещенске после стрельбы продолжает пользоваться услугами охранной фирмы «Сириус-А».
По данным СК, устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске пронёс ружьё мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.
14 ноября в колледже произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.