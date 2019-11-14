В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа

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После стрельбы в колледже Благовещенска задержан сотрудник ЧОП, охранявший здание. Об этом сообщили в Следственном комитете.
В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа
  • РИА Новости

«Задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса», — цитирует РИА Новости представителя ведомства Светлану Петренко.

Как ранее сообщил руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский, устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске пронёс ружьё мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.

В Росгвардии уточнили, что охранник не имел соответствующего разрешения.

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