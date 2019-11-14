В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа
- РИА Новости
«Задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса», — цитирует РИА Новости представителя ведомства Светлану Петренко.
Как ранее сообщил руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский, устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске пронёс ружьё мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.
В Росгвардии уточнили, что охранник не имел соответствующего разрешения.