Охранник колледжа в Благовещенске не имел разрешения на работу
- РИА Новости
«Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешение у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел», — сказал Шишленин в ходе заседания антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области.
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить охранную организацию, которая охраняла колледж в Благовещенске, где учащийся устроил стрельбу.
14 ноября в колледже произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.
По данным Следственного комитета, в корпусе учреждения отсутствовал металлодетектор.
Подробности — в материале RT.