Охранник колледжа в Благовещенске не имел разрешения на работу

Охранник, который работал в колледже Благовещенска, где учащийся открыл стрельбу, не имел соответствующего разрешения. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.

«Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешение у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел», — сказал Шишленин в ходе заседания антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить охранную организацию, которая охраняла колледж в Благовещенске, где учащийся устроил стрельбу.

14 ноября в колледже произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.

По данным Следственного комитета, в корпусе учреждения отсутствовал металлодетектор.

Подробности — в материале RT.