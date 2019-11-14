Охранник колледжа в Благовещенске не имел разрешения на работу

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Охранник, который работал в колледже Благовещенска, где учащийся открыл стрельбу, не имел соответствующего разрешения. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.
Охранник колледжа в Благовещенске не имел разрешения на работу
  • РИА Новости

«Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешение у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел», — сказал Шишленин в ходе заседания антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить охранную организацию, которая охраняла колледж в Благовещенске, где учащийся устроил стрельбу.

14 ноября в колледже произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.

По данным Следственного комитета, в корпусе учреждения отсутствовал металлодетектор.

Подробности — в материале RT.

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