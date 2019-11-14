В корпусе колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, не было металлодетектора
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«Именно в этом корпусе рамки нет. Это обстоятельство будет отдельно проверяться, будем разбираться, как производилась охрана здания», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Он отметил, что из колледжа уже изъята запись с камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета проводят допрос студентов и сотрудников колледжа в Благовещенске после произошедшей там стрельбы.