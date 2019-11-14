Охранную организацию колледжа в Благовещенске проверят после стрельбы

Короткая ссылка
Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить охранную организацию, которая охраняла колледж в Благовещенске, где учащийся устроил стрельбу. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Охранную организацию колледжа в Благовещенске проверят после стрельбы
  • РИА Новости

«Виктор Золотов направил в Благовещенск сотрудников Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии», — говорится в сообщении.

Как указывается, также было дано поручение «провести проверку деятельности частной охранной организации, которая осуществляла охрану учебного заведения».

14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.

По предварительной информации, открывший стрельбу являлся учащимся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. 

Как заявили в СК, в корпусе колледжа отсутствовал металлодетектор.

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить