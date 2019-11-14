Охранную организацию колледжа в Благовещенске проверят после стрельбы

Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить охранную организацию, которая охраняла колледж в Благовещенске, где учащийся устроил стрельбу. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Виктор Золотов направил в Благовещенск сотрудников Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии», — говорится в сообщении.

Как указывается, также было дано поручение «провести проверку деятельности частной охранной организации, которая осуществляла охрану учебного заведения».

14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.

По предварительной информации, открывший стрельбу являлся учащимся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства.

Как заявили в СК, в корпусе колледжа отсутствовал металлодетектор.

Подробности — в материале RT.