Охранную организацию колледжа в Благовещенске проверят после стрельбы
- РИА Новости
«Виктор Золотов направил в Благовещенск сотрудников Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии», — говорится в сообщении.
Как указывается, также было дано поручение «провести проверку деятельности частной охранной организации, которая осуществляла охрану учебного заведения».
14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой.
По предварительной информации, открывший стрельбу являлся учащимся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства.
Как заявили в СК, в корпусе колледжа отсутствовал металлодетектор.
Подробности — в материале RT.