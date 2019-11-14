Два человека погибли в результате стрельбы в колледже в Благовещенске

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Сергей Гусаров
Два человека погибли и трое получили ранения во время стрельбы в одном из колледжей Благовещенска. По предварительным данным, стрелком оказался учащийся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. После нападения студент открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским. По сообщению регионального УМВД, его блокировали в одной из аудиторий, где он покончил с собой. Силовики не пострадали, раненым оказывается медицинская помощь, выясняются все обстоятельства трагедии.
Два человека погибли в результате стрельбы в колледже в Благовещенске
  • Главный корпус колледжа
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Автообновление

  • 14 ноября 2019

    По данным Минздрава, у пострадавших при стрельбе в колледже зафиксированы множественные огнестрельные ранения. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

  • По факту стрельбы в колледже возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений»), сообщили в Следственном комитете России.

    «По данным следствия, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании данного учебного заведения из зарегистрированного на него охотничьего оружия. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, ещё трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу», — сообщили в СКР.

  • По предварительным данным, стрелком оказался учащийся этого колледжа. Как полагают в МВД, причиной ЧП мог стать конфликт между сверстниками.

    Получившим ранения оказывается медицинская помощь.

  • Когда полицейские прибыли в учебное заведение и поднялись на второй этаж, они увидели там мужчину с оружием, который начал стрелять в сторону инспекторов ДПС. Они открыли ответный огонь и блокировали неизвестного в аудитории.

    «На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента, предварительно, трое пострадали. По предварительным данным, злоумышленник совершил суицид», — сообщили в полиции.

    Отмечается, что оружие, из которого стрелял злоумышленник, зарегистрировано на него. На месте работает следственно-оперативная группа.

  • По сообщению регионального УМВД, к находившемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко и Красноармейской экипажу ДПС ГИБДД подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в расположенном неподалёку колледже.

  • Два человека стали жертвами стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, ещё трое пострадали.

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