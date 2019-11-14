Два человека погибли в результате стрельбы в колледже в Благовещенске

Два человека погибли и трое получили ранения во время стрельбы в одном из колледжей Благовещенска. По предварительным данным, стрелком оказался учащийся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. После нападения студент открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским. По сообщению регионального УМВД, его блокировали в одной из аудиторий, где он покончил с собой. Силовики не пострадали, раненым оказывается медицинская помощь, выясняются все обстоятельства трагедии.

Главный корпус колледжа