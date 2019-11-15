Колледж в Благовещенске не поменял ЧОП после стрельбы
Строительный колледж в Благовещенске, в котором 14 ноября произошла стрельба, пользуется услугами прежней охранной фирмы «Сириус-А»
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что договор с ЧОП был заключён 18 февраля, охранник из корпуса, в котором произошла стрельба, работал с февраля.
Ранее после стрельбы в колледже был задержан гендиректор ЧОПа, отвечающего за охрану здания.
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