Колледж в Благовещенске не поменял ЧОП после стрельбы

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Строительный колледж в Благовещенске, в котором 14 ноября произошла стрельба, пользуется услугами прежней охранной фирмы «Сириус-А»

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что договор с ЧОП был заключён 18 февраля, охранник из корпуса, в котором произошла стрельба, работал с февраля.

Ранее после стрельбы в колледже был задержан гендиректор ЧОПа, отвечающего за охрану здания.

Также был задержан сотрудник ЧОП, охранявший здание.

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