Прокуратура просит отложить рассмотрение меры пресечения охраннику колледжа в Приамурье

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Прокуратура Амурской области в субботу попросила Благовещенский городской суд отложить на 72 часа выбор меры пресечения охраннику колледжа, который пропустил в учебное заведение студента с оружием в рюкзаке, сообщает Интерфакс.

Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А» Олег Ермолов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали.

Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

СК возбудил дело. По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт между сверстниками.

Городские власти после инцидента проверили ЧОП в школе. Также гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже.

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