Арестован гендиректор ЧОП по делу о стрельбе в колледже Благовещенска
«Суд решил заключить под стражу сроком на два месяца до 14 января», — приводит РИА Новости слова судьи.
Защита ходатайствовала о домашнем аресте директора.
14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
Гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже. Затем следствие попросило арестовать его.