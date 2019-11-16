Арестован гендиректор ЧОП по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

Благовещенский городской суд арестовал до 14 января Сергея Андрющенко, генерального директора частного охранного предприятия «Сириус-А», сотрудник которого впустил студента с оружием в местный колледж, где произошла стрельба.

«Суд решил заключить под стражу сроком на два месяца до 14 января», — приводит РИА Новости слова судьи.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте директора.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже. Затем следствие попросило арестовать его.