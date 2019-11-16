Следствие просит арестовать гендиректора ЧОП в Благовещенске
«Учитывая способ совершения преступления, большой общественный резонанс, следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС слова представителя следствия.
Он добавил, что, по мнению следователей, обвиняемый может скрыться или иным способом повлиять на ход расследования.
14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
Городские власти после инцидента проверили ЧОП в школе. Гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже.