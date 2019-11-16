Следствие просит арестовать гендиректора ЧОП в Благовещенске

Короткая ссылка
Следствие на заседании Благовещенского городского суда выступило с ходатайством о заключении под стражу гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А» Сергея Андрющенко, чей ЧОП охранял колледж, где студент устроил стрельбу.

«Учитывая способ совершения преступления, большой общественный резонанс, следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС слова представителя следствия.

Он добавил, что, по мнению следователей, обвиняемый может скрыться или иным способом повлиять на ход расследования.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Городские власти после инцидента проверили ЧОП в школе. Гендиректору частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске предъявили обвинение после стрельбы в колледже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить