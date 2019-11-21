Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты

В Амурской области выделены выплаты семьям пострадавших и погибшего в результате стрельбы в строительном колледже Благовещенска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приамурья.

Отмечается, что всего выделено 2,5 млн рублей.

«Да, средства выделены из резервного фонда правительства Амурской области», — заявил он.

Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.

14 ноября студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу, в результате один человек погиб и трое пострадали. Нападавший покончил с собой.