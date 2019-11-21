Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты

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В Амурской области выделены выплаты семьям пострадавших и погибшего в результате стрельбы в строительном колледже Благовещенска.
Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приамурья.

Отмечается, что всего выделено 2,5 млн рублей. 

«Да, средства выделены из резервного фонда правительства Амурской области», — заявил он.

Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.

14 ноября студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу, в результате один человек погиб и трое пострадали. Нападавший покончил с собой.

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