Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приамурья.
Отмечается, что всего выделено 2,5 млн рублей.
«Да, средства выделены из резервного фонда правительства Амурской области», — заявил он.
Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.
14 ноября студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу, в результате один человек погиб и трое пострадали. Нападавший покончил с собой.